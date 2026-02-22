الجيش السوداني يصد هجوما للدعم السريع على بلدة الطينة الحدودية مع تشاد

صد الجيش السوداني والقوات المشتركة، السبت، هجوما لقوات الدعم السريع، على بلدة الطينة الحدودية مع تشاد، غربي البلاد.

وأفادت تنسيقية لجان مقاومة الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور (شمال غرب) في بيان، بأن "قوات الدعم (السريع) تسللت إلى داخل بلدة الطينة، وتصدت لها قوات الجيش والقوات المشتركة للحركات المسلحة (موالية للجيش) وهربت عند المواجهة".

وأشارت تنسيقية لجان مقاومة الفاشر (لجنة إغاثية)، إلى أن القوات المهاجمة انسحبت عند أول اشتباكات مع قوات الجيش في الطينية.

وتعد الطينية، الواقعة بولاية شمال دارفور، ذات أهمية استراتيجية لوقوعها على الشريط الحدودي بين السودان وتشاد.

من جانبه، اعتبر حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي، هجوم قوات الدعم السريع على بلدة الطينة هو "استهداف للمواطنين العزل وسلوك إجرامي".

وفي تدوينة عبر صفحته على منصة "فيسبوك" التابعة لشركة "ميتا" الأمريكية، قال مناوي، "الأبطال من القوات المشتركة والمقاومة الشعبية (متطوعين) المستنفرين يقفون سداً منيعاً في وجه العدوان".

وأضاف أن "دارفور ستبقى عصية على الانكسار"، مشيدا بجهود "الأبطال في محاور شمال وغرب دارفور" الذين قال إنهم "سطروا مواقف مشرفة في الدفاع عن الوطن والعرض والأرض".

وبث مناوي، مقاطع فيديو لاستيلاء القوات المشتركة على سيارات للدعم السريع وأسلحة في الطينة.

كما بثت عناصر من القوات المشتركة للحركات المسلحة الموالية للجيش مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي من داخل البلدة، عرضوا فيها مركبات قتالية مدمرة أسلحة وأسرى قالوا إنهم تابعين لقوات "الدعم السريع".

وفي وقت سابق السبت، أعلنت قوات الدعم السريع، في بيان عبر قناتها على تلغرام، عن سيطرتها على بلدة الطينة الحدودية مع تشاد.

ومن أصل 18 ولاية في البلاد، تسيطر "الدعم السريع" على ولايات دارفور الخمس غربا، باستثناء أجزاء من شمال دارفور التي لا تزال تحت سيطرة الجيش، الذي يفرض نفوذه على معظم الولايات المتبقية، بما فيها العاصمة الخرطوم.

ويشكل إقليم دارفور نحو خمس مساحة السودان البالغة أكثر من مليون و800 ألف كيلومتر مربع، غير أن معظم السودانيين البالغ عددهم 50 مليونا يسكنون في مناطق سيطرة الجيش.

ومنذ أبريل 2023، تحارب قوات الدعم السريع الجيش السوداني بسبب خلاف بشأن دمج الأولى بالمؤسسة العسكرية، ما تسبب بمجاعة ضمن إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية بالعالم، ومقتل عشرات آلاف السودانيين ونزوح نحو 13 مليون شخص.