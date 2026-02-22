السعودية: الشيخ صالح بن عواد المغامسي إماما جديدا في المسجد النبوي

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، أمرا ملكيا يقضي بتعيين الشيخ صالح بن عواد المغامسي إمامًا في المسجد النبوي.

ويُعد الشيخ المغامسي من أبرز علماء التفسير والدعوة في العالم الإسلامي حيث اشتهر بمحاضراته العلمية وبرامجه الدينية، إلى جانب توليه سابقًا إمامة مسجد قباء، في المدينة المنورة، لسنوات.

وكتب المغامسي، على صفحته على "إكس" اليوم السبت: "جزى الله خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز والأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على هذه الثقة الغالية بتعييني إمامًا وخطيبًا في المسجد النبوي".

ويُعرف المغامسي، باهتمامه بتفسير القرآن والقصص القرآني وربط الوقائع التاريخية بالواقع المعاصر، ما أكسبه قاعدة جماهيرية داخل السعودية وخارجها.

ويتم تعيين الأئمة في المسجد النبوي بشكل رسمي وفق آلية دقيقة تشرف عليها رئاسة الشئون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، حيث تقوم بترشيح الأسماء ليصدر بها مرسوم سامٍ.