أعلنت رئاسة الجمهورية السورية، السبت، تكليف العميد زياد العايش، مبعوثا رئاسيا لتنفيذ الاتفاق مع تنظيم "قسد".

وأشارت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" نقلا عن مديرية الإعلام بالرئاسة، إلى تكليف العايش، "مبعوثا رئاسيا لتنفيذ اتفاق 29 يناير مع قسد (واجهة "واي بي جي" الإرهابي) وتحقيق الاندماج".

وأكدت المديرية أن قرار التكليف يأتي لضمان "تعزيز حضور الدولة، وتذليل العقبات، وتفعيل الخدمات الحكومية للمواطنين".

ووفق وسائل إعلام سورية، ينحدر العايش، من قرية عرجة الجوالة، بريف محافظة الحسكة (شمال شرق)، ويحمل إجازة في الشريعة من جامعة الأوزاعي في لبنان، والماجستير في إدارة الأعمال من جامعة إدلب، شمال غربي سوريا.

وتسلم العايش، إدارة الشؤون المدنية بوزارة الداخلية في "حكومة الإنقاذ" في محافظة إدلب، قبل سقوط نظام بشار الأسد في 8 ديسمبر 2024.

وفي 30 يناير الماضي، أعلنت الحكومة السورية التوصل إلى "اتفاق شامل" مع "قسد"، يهدف إلى إنهاء حالة الانقسام في البلاد وتأسيس مرحلة جديدة من الاندماج، معتبرة أن الاتفاق المتعلق بمدينتي الحسكة والقامشلي ودمج القوات العسكرية يُعد مكمّلًا لاتفاق سابق جرى توقيعه في 18 من الشهر ذاته.

وجاء الاتفاق الأخير عقب عملية عسكرية أطلقها الجيش السوري، استعاد خلالها مناطق واسعة شرقي وشمال شرقي البلاد، إثر خروقات "قسد" المتكررة لاتفاق مارس 2025.