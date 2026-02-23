شهدت الحلقة الخامسة من مسلسل "رأس الأفعى" تصاعدًا ملحوظًا في وتيرة الأحداث، بعدما تمكن «منتصر»، الذي يجسده إسلام جمال، من الهروب من قبضة «مراد» الذي يؤدي دوره أمير كرارة، وذلك عقب مداهمة أحد أوكار العناصر الإرهابية، أثناء نقله تكليفات جديدة إلى اللجان تمهيدًا لتوزيعها على شباب الجماعة.

ويدخل «مراد» في حالة نفسية مضطربة بعد فشل عملية القبض على «منتصر»، لكنه سرعان ما يستعيد توازنه ويبدأ في وضع خطة جديدة، تقوم على زرع «طه»، نجل أحد عملائه القدامى، داخل الجماعة، بهدف الإيقاع بالمجموعة المقربة من القيادي «محمود عزت»، الذي يجسده شريف منير، والذي يهرب مجددًا إلى موقع جديد بعد انقطاع التواصل مع «منتصر».

وفي سياق متصل، يستجوب «حسن»، الذي يؤدي دوره أحمد غزي، أحد العناصر التي تم القبض عليها، حيث يُعثر بحوزته على خطة تحركات الجماعة خلال الأشهر الستة المقبلة، والتي تتضمن استهداف شخصيات عامة، وتفجير أبراج كهرباء، إلى جانب منشآت وشركات وبنوك أجنبية.

وينتمي مسلسل "رأس الأفعى" إلى نوعية الدراما التشويقية المستندة إلى وقائع وأحداث مستلهمة من الواقع المصري، في إطار من الصراعات الأمنية والتفاصيل الخفية، إذ تدور أحداثه حول مطاردة جهاز الأمن الوطني للقيادي الإخواني محمود عزت.

المسلسل مكوّن من 30 حلقة، ويشارك في بطولته أمير كرارة، شريف منير، أحمد غزي، كارولين عزمي، ماجدة زكي، مراد مكرم، وإسلام جمال، وهو من تأليف هاني سرحان، وإخراج محمد بكير.