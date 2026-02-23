شهدت الحلقة الخامسة من مسلسل "مناعة" مواجهة حاسمة بين غرام، التي تجسدها هند صبري، والمعلم رشاد الذي يؤدي دوره رياض الخولي، بعدما حاول استمالتها بعرض قصر وذهب وأموال طائلة.

ورغم بريق الإغراء، أدركت غرام أن ما يُعرض عليها ليس شراكة حقيقية، بل محاولة لفرض الهيمنة وامتلاك قرارها، فرفضت أن تكون تابعة لأحد. لم تنخدع بالثراء، بل قرأت ما بين السطور، ووعت أن المال المعروض ليس طوق نجاة، بل قيود مغلفة بالرفاهية، فجاء ردها حاسمًا، مزيجًا من الكبرياء والذكاء.

وفي سياق متصل، واجهت غرام ابنها «علي» بعدما سمع اعترافها بمسؤوليتها عن مقتل والده. حاولت في البداية الإنكار، رغبةً في حماية براءته، لكنها أمام نظراته الباحثة عن الحقيقة، أقرت بالأمر، ووعدته بألا تخفي عنه شيئًا مجددًا.

وتدور أحداث مسلسل "مناعة" حول غرام التي تجد نفسها وحيدة بعد مقتل زوجها، الذي كان يعمل في تجارة المخدرات، فتتورط سرًا في إخفاء المخدرات داخل المقابر. وما يبدأ كمحاولة للبقاء يتحول تدريجيًا إلى صعود خطير في عالم الجريمة، لتصبح في النهاية قائدة شبكة إجرامية قوية.

المسلسل بطولة هند صبري، خالد سليم، أحمد خالد صالح، وكريم قاسم، من تأليف عباس أبو الحسن، سيناريو وحوار عمرو الدالي، وإخراج حسين المنباوي.