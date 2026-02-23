رئيس الوزراء يتابع مستجدات تنفيذ مشروع رأس الحكمة بالساحل الشمالي



تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في اجتماعٍ عقده اليوم، مُستجدات الموقف التنفيذي لمشروع "رأس الحكمة" بالساحل الشمالي.

جاء ذلك بحضور راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وجاسم الزعابي، رئيس دائرة المالية بأبوظبي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة العماد القابضة، والدكتور وليد عباس، نائب وزير الإسكان، ومحمد الشرفاء، رئيس دائرة البلديات والنقل بأبوظبي، عضو مجلس إدارة شركة العماد القابضة، وعبد الله الساهي، العضو المنتدب في شركة "مُدن القابضة"، وعدد من المسئولين.

وخلال الاجتماع، رحب مدبولي بالحضور من مسئولي الشركات المساهمة في تنفيذ مشروع "رأس الحكمة"، متوجهاً لهم بالتهنئة بمناسبة شهر رمضان.

وأكد رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع يأتي اتساقاً مع الحرص على مُتابعة آخر مُستجدات تنفيذ هذا المشروع التنموي، بصورة دورية، في إطار الاهتمام بمُضي خُطى التنفيذ وفق البرامج الزمنية المُقررة، لكونه يُمثل بؤرة تنموية جديدة في منطقة الساحل الشمالي الواعدة.

بدوره، قدم جاسم الزعابي، رئيس دائرة المالية بأبوظبي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة العماد القابضة، شرحاً حول أهم مشروعات البنية التحتية التي تتم حالياً في المشروع، مُشيراً إلى أن لديهم حالياً آلاف العمال في مواقع العمل المختلفة بالمشروع، كما شرح أيضاً ما يتم في مُكونات المشروع المُختلفة، سواء ما يتعلق بالمنطقة الصناعية، أو المشروعات الفندقية، أو الخدمية وغيرها.



كما استعرض العضو المنتدب لشركة العماد القابضة، المُخطط العام لمشروع "رأس الحكمة" ومُكوناته، من خلال الإشارة إلى المساحات البنائية المخصصة للاستخدام السكني، وكذا المُخصصة لإقامة الغرف الفندقية، والمناطق التجارية، والمطاعم، والأنشطة الترفيهية المختلفة، وكذا فرص الاستفادة من المقومات الواعدة بهذه المنطقة.