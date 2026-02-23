الحلقة 5 من مسلسل «صحاب الأرض» ترصد تعطيل المستوطنين لدخول شاحنات المساعدات وقطع الطريق من جنوب إلى شمال غزة

شهدت الحلقة الخامسة من مسلسل «صحاب الأرض» تصاعدًا دراميًا مؤثرًا، بعدما تدهورت الحالة الصحية ليونس، نجل شقيق «ناصر» الذي يجسده إياد نصار، أثناء خروجه للبحث عن الطعام، حيث تعرض لنزيف حاد، قبل أن تتمكن «سلمى» من إسعافه والسيطرة على حالته، لتستقر أوضاعه الصحية مؤقتًا.

وفي تطور آخر، تتلقى «سلمى» اتصالًا من «ثريا» تزفّ لها خلاله خبر نجاح الهلال الأحمر في توفير جهاز طبي مهم لإجراء العمليات الجراحية، على أن يتم إدخاله ضمن شاحنات المساعدات. وتبلغ «سلمى» «ناصر» بتمكنها من إجراء العملية ليونس فور وصول الجهاز. وفي مشهد إنساني مؤلم، توصي «فدوى»، إحدى المريضات الحوامل في شهرها السادس، «سلمى» بإنقاذ جنينها ورعايته إذا أصابها مكروه، مؤكدة أنه سيكون آخر فرد متبقٍ من عائلتها التي استشهدت بالكامل.

على جانب آخر، يتوجه «سمير»، سائق إحدى شاحنات المساعدات الذي يؤدي دوره عصام السقا، إلى رفح لنقل المساعدات والجهاز الطبي. وبعد عبوره المعبر، يعترض مستوطنون طريقه، قبل أن يتمكن من استكمال رحلته. وعند تسليم المساعدات، يُبلغ أحد أفراد الهلال الأحمر بأن الطبيبة «سلمى» ستتولى استلام الجهاز من شمال القطاع، غير أنه يفاجأ بإغلاق الطريق وقطعه من قبل المستوطنين وجيش الاحتلال، ما يمنع الانتقال بين الجنوب والشمال.

وتنقل «سلمى» المستجدات إلى «ناصر»، الذي يسعى لإيجاد وسيلة للوصول إلى الجهاز، لينطلقا معًا في رحلة محفوفة بالمخاطر أملًا في إنقاذ يونس قبل فوات الأوان.

مسلسل «صحاب الأرض» من تأليف عمار صبري، وإخراج بيتر ميمي، وبطولة منة شلبي، إياد نصار، وعصام السقا.