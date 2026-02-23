«الليلة كبرت قوي» ثالث عروض مبادرة «100 ليلة عرض» في رمضان بالإسكندرية

يستعد البيت الفني للمسرح لافتتاح العرض المسرحي «الليلة كبرت قوي» الجمعة المقبلة، ضمن فعاليات مبادرة «100 ليلة عرض»، والمقامة برعاية الدكتورة جيهان زكي، وزيرة الثقافة، وفي إطار خطة البيت الفني للمسرح التابع لقطاع المسرح برئاسة المخرج هشام عطوة.

العرض من إنتاج فرقة مسرح الإسكندرية بقيادة المخرج محمد مرسي، وهو من تأليف وإخراج إيهاب يونس، ويُعد ثالث عروض مبادرة «100 ليلة عرض»، حيث من المقرر تقديمه لمدة 10 ليالٍ متتالية على خشبة مسرح ليسيه الحرية بمنطقة الشاطبي في الإسكندرية، على أن يُرفع الستار يوميًا في تمام الساعة التاسعة مساءً.

ينتمي «الليلة كبرت قوي» إلى القالب الدرامي الغنائي الاستعراضي، ويتناول صراع الإنسان مع ماضيه حين يصطدم بواقع مغاير ومستقبل لا يشبه أحلامه القديمة. وفي معالجة فنتازية شاعرية، تدخل عرائس «الليلة الكبيرة» في حوار يومي متخيَّل مع بطل العرض، بحثًا عن التحرر من القيود والخيوط، في محاولة لاستكمال حكايتها وطرح تساؤلات حول الفن والحرية والذاكرة.

يشارك في بطولة العرض نخبة من فناني ومبدعي مسرح الإسكندرية، منهم: خالد محروس، هاشم عثمان، ممدوح حنفي، سيف الدين محمد، محمد المداح، عمر عبد العزيز، حسام الهواري، وبمشاركة من الشباب: منة جمال، مريم جمال، حسين هاشم، وعد هيثم، فارس فياض، وأحمد إبراهيم.

ديكور وملابس: وليد جابر.

موسيقى وألحان: هيثم بسيوني.

استعراضات: أحمد السيد (أميكو).

مادة فيلمية ودعاية: نايف ماهر.

مساعد إخراج: إسماعيل جعدار.

المخرجان المنفذان: ناهد عادل ومحمود فيشر.

إضاءة: أحمد طارق.