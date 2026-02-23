منظمة فنزويلية تؤكد إطلاق سراح 16 سجينا بعد توقيع قانون العفو في فنزويلا

قالت جماعة حقوق السجناء في فنزويلا فورو بنال، على منصة إكس اليوم الأحد، إنها تحققت من إطلاق سراح 16 شخصا فقط منذ توقيع مشروع قانون العفو للأشخاص المحتجزين لأسباب سياسية هذا الأسبوع.

ويعتبر هذا الرقم أقل بكثير مما أعلن عنه رئيس الجمعية الوطنية، خورخي رودريجيز، أمس السبت، حين قال إنه يتم النظر على الفور في 1557 طلبا وأن المئات من المحتجزين المستفيدين من القانون قد أُطلق سراحهم بالفعل.

ووقعت الرئيسة المؤقتة لفنزويلا، ديلسي رودريجيز، قانون العفو يوم الخميس الماضي ، مشيرة إلى تحول كبير في السياسة بعد الغارة العسكرية الأمريكية المفاجئة الشهر الماضي في العاصمة كاراكاس للقبض على الرئيس السابق نيكولاس مادورو.

ومن المتوقع أن يستفيد من القانون أعضاء المعارضة والنشطاء والمدافعون عن حقوق الإنسان والصحفيون، وغيرهم من الأشخاص الذين احتجزوا لشهور أو حتى سنوات.

لكن منظمات حقوق الإنسان أعربت عن عدم ثقتها في القانون، واعتبرته غير كاف لأنه يستثني، على سبيل المثال، العسكريين المحتجزين، كما يستبعد من القانون الأشخاص المدانين بالقتل أو الاتجار بالمخدرات أو الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.

كانت السلطات الفنزويلية قد أعلنت أمس السبت أن 379 شخصا على الأقل من المحتجزين في فنزويلا لأسباب سياسية من المتوقع أن يتم الإفراج عنهم اليوم الحد بعدما قدموا طلبات بموجب مشروع قانون تمت المصادقة عليه.