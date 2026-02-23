مشاهد لعملية عسكرية أسفرت عن مقتل تاجر مخدرات شهير في المكسيك

قال مصدر حكومي لوكالة رويترز، اليوم الأحد، إن تاجر المخدرات المكسيكي نمسيو أوسجيرا "المنتشو" قتل في عملية عسكرية.

وكان أوسيجرا، وهو ضابط شرطة سابق، الزعيم الغامض لعصابة خاليسكو نيو جينيريشن القوية، وهي عصابة استمدت اسمها من ولاية خاليسكو الغربية التي تحمل الاسم ذاته، والتي تضم مدينة وادي الحجارة، ثاني أكبر مدن المكسيك، بحسب وكالة رويترز.

وخلال فترة وجيزة نسبيا، تحولت عصابة خاليسكو إلى منظمة إجرامية عابرة للقارات، تنافس حلفاءه السابقين في كارتل سينالوا، عصابة زعيم المخدرات خواكين "إل تشابو" جوزمان، المسجون حاليا في الولايات المتحدة.

وذكر حاكم ولاية خاليسكو بابلو ليموس نافارو على إكس، أن أنباء مقتل المنتشو جاءت عقب عملية أمنية للشرطة الاتحادية في مدينة تابالبا.

وقال مسئولون ووسائل إعلام، إنه بعد العملية أُضرِمت النيران في عدد من المركبات في مختلف أنحاء خاليسكو وولايات أخرى.

وكتب ألفريدو راميريز بيدولا حاكم ولاية ميتشواكان على إكس، أنه تلقى تقارير تفيد بإغلاق طرق سريعة في الولاية نتيجة للعملية في خاليسكو.



