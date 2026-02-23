قال حسام نجم وكيل نقابة المرشدين السياحيين، إن النقابة ستستدعي المرشد السياحي المتهم بالكتابة على أثر خلال تقديم الشرح للسائحين، للتحقيق معه، مشددًا على أن أي تعدٍ على الآثار يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «على مسئوليتي» مع الإعلامي أحمد موسى، على قناة «صدى البلد»، اليوم الأحد، أنّ مصر تشهد إقبالًا تاريخيًا على آثارها، مؤكّدًا أن النقابة ستتخذ جميع الإجراءات القانونية تجاه المرشد المعني.

وتابع: «الزميل الجلالة والحماس أخذه وهو قدم اعتذارًا بعد ذلك لنفسه أولاً لأنه شخص جيد ويعرف أنه ممنوع لمس الآثار»، مشددًا على أهمية زيادة الوعي الثقافي بين المرشدين السياحيين، مشيرًا إلى أن سوق العمل ومتطلباته تتطلب مستوى ثقافي وسلوكًا مهنيًا محددًا.

وطالب بالعودة إلى المستوى القديم في التدريب والتنقيح بين المقبولين ورفع المستوى الثقافي للمرشدين، خصوصًا في اللغة والسلوكيات، وذلك من خلال التعاون مع وزارتي التعليم العالي والسياحة والآثار.

وأكد أن غالبية المرشدين الشباب لديهم وعي واهتمام بالآثار، محذرًا من استخدام الفيديوهات المنقولة، لأنها قد تكون مجتزأة من سياقها، مشيرًا إلى أن المرشد السياحي المصري من أفضل مرشدي العالم، رغم أن بعض التجاوزات قد تحدث كما هو الحال في أي مهنة.

وألقت مباحث السياحة والآثار، القبض على مرشد سياحي، لرسمه على جدار أحد الآثار بغرض الشرح لمجموعة من السائحين، وذلك عقب تداول مقطع فيديو للواقعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتبين أنه ورد بلاغ إلى قسم شرطة سياحة سقارة من مفتش آثار بالمنطقة المشار إليها، يفيد بقيام مرشد سياحي -الظاهر بمقطع الفيديو- مقيم بمنطقة بولاق الدكرور، بإتلاف أثر من خلال الرسم على الكساء الخارجي لأحد الأهرامات، بغرض الشرح لمجموعة من السائحين الذين كانوا برفقته.