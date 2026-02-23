هشام يكن يتولى تدريب منتخب إريتريا

أعلن هشام يكن، المدير الفني الجديد لمنتخب إريتريا، توليه المسؤولية الفنية للفريق خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن خبراته التدريبية المتراكمة ستكون عاملًا أساسيًا في قيادة المنتخب نحو تحقيق أهدافه.

وقال يكن، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»: «الحمد لله على هذه الخطوة. سبق لي العمل مع نادي الزمالك ضمن أكثر من جهاز فني، ونجحنا في التتويج بالبطولة العربية خلال تلك الفترة».

وأضاف: «كما توليت المسؤولية مع منتخب مصر للشباب، الذي ضم بين صفوفه لاعبين مثل محمد صلاح ومحمد إبراهيم وأحمد توفيق، وكانت تجربة مهمة في مسيرتي التدريبية».

وأوضح المدير الفني الجديد أنه لم يكن من أنصار الظهور الإعلامي أو ما يُعرف بـ«الشو» طوال مشواره، مشيرًا إلى خبراته الكبيرة سواء في قطاعات الناشئين أو على مستوى الفريق الأول

وأشار يكن إلى أنه أنهى جميع التفاصيل التعاقدية مع الاتحاد الإريتري، وقال: «وقعت عقدًا لمدة عام قابل للتجديد، ولدينا تصفيات أفريقية مهمة خلال الفترة المقبلة. المنتخب يضم عناصر جيدة، من بينها علي حسين المحترف في الدوري المصري مع فريق كهرباء الإسماعيلية».

واختتم حديثه بالتأكيد على أنه سيتم تعيين جهاز معاون مؤقت من إريتريا، مؤكدًا قدرته على التأقلم سريعًا مع الأجواء الجديدة والعمل بتناغم مع الجهاز المعاون لتحقيق أهداف المرحلة المقبلة.