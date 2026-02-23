شهد ميناء الأمير عثمان دقنة، في مدينة سواكن التاريخية بولاية البحر الأحمر، شرقي السودان، الأحد، وصول الدفعة الأولى من المنحة الطبية القطرية بنحو 70 شاحنة ضمن منحة طبية من المقرر أن تتجاوز ألف طن.

وكان في استقبال الدفعة الأولى من المنحة القطرية المقدمة من "صندوق قطر للتنمية" وبالتعاون مع "الهلال الأحمر القطري"، وزير الصحة السوداني هيثم محمد إبراهيم، وسفير قطر بالسودان محمد إبراهيم السادة، وفق وكالة السودان للأنباء.

وفي هذا الإطار عبر وزير الصحة عن شكره العميق لدولة قطر، ولصندوق قطر للتنمية والهلال الأحمر القطري.

وأكّد خلال كلمة له بهذه المناسبة أن هذا "الدعم السخي يمثل شريان حياة للنظام الصحي السوداني في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد".​

وتستهدف المنحة القطرية توفير الاحتياجات العاجلة من الأدوية المنقذة للحياة، والمحاليل الوريدية، وأدوية الطوارئ، وعلاجات الأمراض المزمنة، بالإضافة إلى مستلزمات مكافحة الأوبئة كالملاريا والحميات، بحسب الوزير.

من جهته أوضح السفير القطري لدى السودان أن هذه الدفعة التي بدأت بـ70 شاحنة هي بداية لمنحة ضخمة من المقرر أن تتجاوز ألف طن من الأدوية والمستهلكات الطبية.

كما بيّن الهلال الأحمر القطري، أن إجمالي شاحنات التبريد المخصصة لنقل هذه المنحة سيصل إلى نحو 130 شاحنة ستكتمل عمليات وصولها وتفريغها خلال فبراير الجاري.

وفي السياق ذاته، تعهد مدير ميناء الأمير عثمان دقنة، الكابتن طه أحمد مختار، بتقديم كافة التسهيلات الجمركية واللوجستية لضمان خروج الشحنات من الميناء دون تأخير ومن ثم توزيعها على أفرع الصندوق في جميع ولايات السودان حسب الأولوية.

وشهد وصول الدفعة الأولى، اليوم، عدد من مسئولي وزارة الصحة الاتحادية وهيئة الجمارك والإمدادات الطبية وفريق منظمة الهلال الأحمر القطري.