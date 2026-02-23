 فيلم «One Battle After Another» يتوج بجائزة أفضل فيلم في جوائز بافتا 2026 - بوابة الشروق
الإثنين 23 فبراير 2026 3:30 ص القاهرة
فيلم «One Battle After Another» يتوج بجائزة أفضل فيلم في جوائز بافتا 2026

نوران عرفة
نشر في: الإثنين 23 فبراير 2026 - 2:19 ص | آخر تحديث: الإثنين 23 فبراير 2026 - 2:19 ص

 حقق فيلم «معركة تلو الأخرى – One Battle After Another» إنجازًا سينمائيًا بارزًا بعد فوزه بجائزة أفضل فيلم في الدورة الـ79 من British Academy Film Awards لعام 2026، متفوقًا على مجموعة من أبرز المنافسين خلال الموسم.

ولم يقتصر تتويج العمل على الجائزة الكبرى، إذ حصد عددًا من الجوائز الرئيسية، من بينها: أفضل إخراج للمخرج بول توماس أندرسون، وأفضل سيناريو مقتبس، وأفضل تصوير سينمائي، وأفضل مونتاج، إضافة إلى جائزة أفضل ممثل مساعد التي ذهبت إلى شون بن عن أدائه في الفيلم.

وتفوق «معركة تلو الأخرى» في فئة أفضل فيلم على عدد من الأعمال البارزة، من بينها فيلم «Hamnet» الذي نال جائزتي أفضل فيلم بريطاني وأفضل ممثلة لـجيسي باكلي، وفيلم «Sinners» الذي تصدر الترشيحات بـ13 فئة وفاز بجوائز من بينها أفضل سيناريو أصلي وأفضل موسيقى أصلية، إلى جانب «Marty Supreme» أحد أبرز المنافسين في الترشيحات، و«Sentimental Value» الفيلم النرويجي المرشح لجائزة أفضل فيلم غير ناطق باللغة الإنجليزية.

الفيلم من إخراج بول توماس أندرسون، وتدور أحداثه حول ثائر سابق يسعى لحماية ابنته في مواجهة قوى معادية، في إطار درامي مشحون بالتوتر.

ولم يقتصر نجاح العمل على جوائز بافتا، بل واصل حصد الجوائز العالمية، حيث فاز بجائزة أفضل فيلم وأفضل إخراج وأفضل سيناريو مقتبس في حفل Critics' Choice Awards، كما حصد جائزتي أفضل فيلم وأفضل إخراج من National Society of Film Critics، وتوج بالجوائز نفسها في National Board of Review Awards، إضافة إلى جوائز تمثيل لنجومه، من بينهم ليوناردو دي كابريو وبينيسيو ديل تورو.

كما حصد الفيلم جوائز أفضل فيلم موسيقي أو كوميدي وأفضل إخراج وأفضل سيناريو في حفل Golden Globe Awards، ليعزز موقعه في صدارة سباق الجوائز قبل انطلاق موسم الأوسكار.

