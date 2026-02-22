باريس سان جيرمان يضرب بقوة ويستعيد الصدارة بثلاثية أمام ميتز

اكتسح فريق باريس سان جيرمان نظيره ميتز بثلاثية نظيفة، في اللقاء الذي جمعهما على ملعب «حديقة الأمراء» ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من الدوري الفرنسي.

دخل سان جيرمان المواجهة بعزيمة واضحة لتعويض خسارته المفاجئة في الجولة الماضية أمام رين، ونجح في ترجمة أفضليته مبكرًا، بعدما افتتح التسجيل في الدقيقة الثالثة عبر دوردي، مانحًا أصحاب الأرض دفعة معنوية قوية منذ البداية.

ومع انطلاق الشوط الثاني، واصل الفريق الباريسي ضغطه الهجومي، ليعزز برادلي باركولا النتيجة بالهدف الثاني في الدقيقة 48، مؤكدًا سيطرة أصحاب الأرض على مجريات اللقاء.

وقبل نهاية المباراة بربع ساعة، أضاف البرتغالي غونزالو راموس الهدف الثالث في الدقيقة 77، ليحسم المواجهة بشكل نهائي ويؤكد تفوق باريس سان جيرمان فنيًا وبدنيًا.

بهذا الانتصار، رفع باريس سان جيرمان رصيده إلى 54 نقطة، ليستعيد صدارة جدول الترتيب بفارق نقطتين عن لانس صاحب المركز الثاني، في صراع يبدو مشتعلًا على لقب الدوري هذا الموسم.

في المقابل، واصل ميتز معاناته في ذيل الترتيب برصيد 13 نقطة فقط، بعدما حقق ثلاثة انتصارات وثلاثة تعادلات منذ انطلاق المسابقة، ليزداد موقفه تعقيدًا في صراع البقاء.