انتقد الإعلامي محمد علي خير، برنامج المقالب رامز ليفيل الوحش، الذي يقدمه الفنان رامز جلال.

وقال خلال برنامجه «المصري أفندي» عبر شاشة «الشمس»، مساء السبت، إن هذا البرنامج يعتمد بشكل أساسي على إذلال الفنانين والفنانات، مشيرًا إلى أن رامز بدأ في تقديم هذه البرامج قبل 15 سنة على قنوات مصرية، وكان البرنامج خفيفًا ولذيذًا.

وأضاف أن رامز جلال له حضور، وهو مقدم برنامج جاذب ويملك كاريزما على الشاشة، لكنه تابع: "إيه المنتج اللي بيدهوني»، مشيرًا إلى أن رامز يستضيف فنانين مصريين، وعقب: «لا أعرف سبب اقتصار رامز على فئة الفناني المصريين؟.. أين بقية الفنانين العرب؟».

ودعا خير، لمطالعة مقابلات سابقة أجرتها فنانات قديرات مثل فاتن حمامة وماجدة وأم كلثوم وكيف كان يقدمهن المذيع، وتابع: «محدش يقول ده زمن وده زمن.. الاحترام يظل احترامًا عابرًا للزمن.. هل ينفع مقدم برنامج يقول للضيفة سواء ممثلة أو غير ممثلة يا بت».

ووصف خير البرنامج بأنه سخيف، وخالٍ من المقالب، ويتكرر بنفس الطريقة طوال 30 يومًا في الشهر.

وأوضح خير أنه شعر بالذهول بسبب حلقة أسماء جلال مع رامز، وقال: «فتحت فيسبوك لقيت الناس بتتكلم عن تحرش.. المقدمة في الحلقة مليئة بالتحرش اللفظي تجاه الضيفة».

واستنكر خير، مثل هذه الألفاظ وما قال إنها لغة حوار وصفها بالهابطة، وقال: «في الحلقة بيقولها يا بت وتعالي يا بت.. ده إنت لو قلتها لأختك أو قريبتك أو زوجتك هتهزأك».

وتساءل عن سبب قبول الفنانات أو الفنانين هذا المستوى مما سماها البذاءة من الحوار، وتابع: «لعنة على الفلوس.. لعنة الله على الفلوس.. يعني إنت تمسح بكرامتي الأرض وتهزأني علشان هتديني كام ألف دولار.. اللي بيحصل ده مهازل وكارثة».

ووجه رسالة للقائمين على هذا البرنامج، بأنه لا يوجد اعتراض على تقديم مثل هذه البرامج، لكن يجب ألا تكون بهذا الشكل، مكررًا وصف البرنامج بأنه سخيف.