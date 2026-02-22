شهدت الحلقة الرابعة من مسلسل «رأس الأفعى» تطورات متسارعة، إذ يتمكن مراد، الذي يجسد شخصيته أمير كرارة، برفقة حسن (أحمد غزي)، من إلقاء القبض على أحد العناصر الإرهابية الهاربة، وذلك بمساعدة عميل منشق عن الجماعة.

وخلال استجواب العنصر المقبوض عليه، يكشف عن المهمة المكلّف بها، والتي تتمثل في استلام شحنة من مادة «نترات الأمونيوم» تمهيدًا لنقلها إلى أحد المخازن، لاستخدامها في تصنيع متفجرات تستهدف ترويع المواطنين.

في المقابل، يواصل محمود عزت، الذي يؤدي دوره شريف منير، مساعيه لتجنيد أكبر عدد من الشباب لخدمة مخططاته الهادفة إلى تقويض مؤسسات الدولة، مع حرصه الشديد على إخفاء مكان اختبائه، وعدم كشفه لأي شخص باستثناء خادمه المقرّب. كما يسعى إلى رفع الروح المعنوية لأتباعه من خلال تسجيل رسالة صوتية يحثّهم فيها على الصبر، معتبرًا أن معركتهم مع الدولة «حرب صبر وجلد».

وينتمي مسلسل «رأس الأفعى» إلى فئة الدراما التشويقية المستندة إلى وقائع مستلهمة من أحداث حقيقية في المجتمع المصري، ويتناول كواليس مطاردة جهاز الأمن الوطني للقيادي الإخواني محمود عزت، في إطار من الصراعات الأمنية والتفاصيل المشوقة.

المسلسل مكوّن من 30 حلقة، ويشارك في بطولته أمير كرارة، شريف منير، أحمد غزي، كارولين عزمي، ماجدة زكي، مراد مكرم، وإسلام جمال، ومن تأليف هاني سرحان، وإخراج محمد بكير.