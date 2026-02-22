روسيا تعلن استهداف بنية تحتية للطاقة في أوكرانيا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

- وزارة الدفاع الروسية قالت إن ذلك يأتي ردا على قصف منشآت مدنية داخل الأراضي الروسية

- فيما أعلنت أوكرانيا تعرض أراضيها لهجمات روسية أسفرت عن إصابة 8 أشخاص

أعلنت روسيا، الأحد، استهدافها مواقع عسكرية ومنشآت بنى تحتية لقطاع الطاقة في أوكرانيا، فيما قالت إنه رد على قصف منشآت مدنية داخل الأراضي الروسية.

وذكر بيان لوزارة الدفاع الروسية أن قواتها ردت على "الهجمات الإرهابية" التي قامت بها كييف، بقصف منشآت عسكرية وصناعية في الأراضي الأوكرانية، وذلك عبر صواريخ بعيدة المدى وطائرات مسيرة.

وأضاف أن منظومات الدفاع الجوية الروسية اعترضت الليلة الماضية 86 مسيرة أوكرانية استهدفت مناطق مختلفة بالبلاد.

بدوره، أعلن الجيش الأوكراني إصابة 8 أشخاص في قصف روسي استهدف أوكرانيا، الليلة الماضية.

وأضاف في بيان له، الأحد، أن روسيا نفذت هجمات بـ 50 صاروخا و297 طائرة مسيرة، ضد مناطق مختلفة من البلاد.

وأوضح أن منظومات الدفاع الأوكرانية اعترضت أغلب الهجمات الصاروخية والجوية هذه، فيما تمكنت صواريخ ومسيرات روسية من إصابة 14 موقعا.

ولم يحدد بيان الجيش الأوكراني طبيعة المواقع التي استهدفتها روسيا.

وبحسب هيئة الإذاعة الروسية، فإن روسيا نفذت هجمات ضد أوكرانيا بأكثر من 1300 مسيرة و96 صاروخا وما يزيد عن 1400 ذخيرة موجهة، خلال الأسبوع الأخير.

ومنذ 24 فبراير 2022 تشن روسيا هجوما عسكريا على جارتها أوكرانيا تشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام لكيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف "تدخلا" في شؤونها.