وزير الدفاع الإيراني: قواتنا المسلحة جاهزة وصوراخينا ستصل إلى تل أبيب

قالت الرئاسة الإيرانية في بيان لها، إن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قدم تقريرا للحكومة بشأن المفاوضات مع أمريكا، وأكد مواصلة الدبلوماسية وفق المصالح الوطنية.

وأضاف البيان: "وزير الدفاع قدم تقريرا عن انتشار العدو عسكريا وأكد الرصد المتواصل لتحركاته بالمنطقة وخارجها"، بحسب وكالة تسنيم الإيرانية.

وقالت إن وزير الدفاع أكد جاهزية القوات المسلحة الإيرانية على جميع المستويات العملياتية.

من جانبه، قال وزير الخارجية الإيراني عراقجي لسي بي إس، إن الدبلوماسية هي الطريقة الوحيدة إذا أرادت واشنطن معالجة مخاوفها بشأن سلمية برنامجنا النووي.

وأضاف أنه "لا حاجة للحشد العسكري الأمريكي، وهذا لن يخيفنا ولا نزال نعمل على مقترح الاتفاق".

وتابع: "نعمل على جوانب الاتفاق ومسودته وعلى إجراء لقاء مع الجانب الأمريكي الخميس المقبل في جنيف".

وأشار إلى أن التوصل لاتفاق مع واشنطن في المتناول وهناك جوانب قد تكون أفضل من اتفاق 2015.

وأكد أنه "يمكن التوصل لحل بشأن التخصيب وتبادلنا مع الجانب الأمريكي مقترحاتنا بهذا الشأن"، مضيفا أن صواريخنا لا يمكن أن تضرب الأراضي الأمريكية لكننا سنضرب القواعد.

وتابع عراقجي: "صواريخنا كانت قادرة على ضرب أهداف في إسرائيل التي طلبت وقف إطلاق النار بشكل غير مشروط".