وزير التربية السوري يبحث في الحسكة تنفيذ مرسوم تدريس اللغة الكردية

بحث وزير التربية السوري محمد تركو ومحافظ الحسكة نور الدين أحمد الواقع التعليمي في محافظة الحسكة.

وقال المكتب الصحفي في محافظة الحسكة: "استقبل محافظ الحسكة نور الدين أحمد وزير التربية والتعليم محمد تركو والوفد المرافق له في مبنى المحافظة، حيث تطرق المجتمعون إلى الواقع التعليمي في المحافظة، إلى جانب الاطلاع على الاستعدادات الجارية لامتحانات شهادتي التعليم الأساسي والثانوية العامة".

وبحث الطرفان تنفيذ المرسوم الرئاسي رقم 13، والذي جاء من ضمنه اعتبار اللغة الكردية لغة وطنية والسماح بتدريسها في المدارس الحكومية.

وتكتسب زيارة وزير التربية إلى محافظة الحسكة أهمية كبيرة بشأن تطبيق بنود المرسوم الرئاسي لتعليم اللغة الكردية في مدارس المناطق ذات الأغلبية الكردية، وينتمي وزير التربية إلى منطقة عفرين بريف حلب وهو من المكون الكردي.

ويعد وزير التربية هو ثالث وزير من الحكومة السورية يزور الحسكة بعد وزيري الصحة والطوارئ. وتعاني مدارس مناطق محافظة الحسكة من نقص شديد في المستلزمات الدراسية.

وكان وزير التربية والتعليم الدكتور محمد عبد الرحمن تركو التقى في وقت سابق اليوم بمحافظ دير الزور غسان السيد أحمد؛ لمناقشة عدد من المواضيع المهمة المتعلقة بالعملية التعليمية في المحافظة.

وخلال اللقاء تم تسليط الضوء على واقع التعليم في المنطقة، حيث تناولوا التحديات التي تواجهها المدارس التي تعرضت للتدمير، وبحث آلية التنسيق المشتركة لترميم المدارس المتضررة.