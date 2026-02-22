نادي الأسير: إسرائيل اعتقلت 22 ألف فلسطيني بالضفة بعد الحرب على غزة

أفاد نادي الأسير الفلسطيني، الأحد، باعتقال الجيش الإسرائيلي أكثر من 100 فلسطيني في الضفة الغربية منذ بداية شهر رمضان، مشيراً إلى أن عدد الاعتقالات بالضفة ارتفع بعد حرب غزة إلى نحو 22 ألفاً.

وأوضح النادي في بيان، أوردته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، أن حملات الاعتقال تأتي تزامناً مع إعلان الجيش الإسرائيلي رفع وتيرة عمليات الاعتقال مع بداية شهر رمضان، وشكّلت هجمات المستعمرين مؤخراً الغطاء الأساسي لتنفيذ عمليات اعتقال واسعة في الضفة.

وأشار البيان إلى أن عمليات الاعتقال توزعت على غالبية محافظات الضفة، بما فيها القدس، التي تشهد عمليات اعتقال واسعة في شهر رمضان تنتهي في غالبيتها بالإبعاد عن المسجد الأقصى.

وإلى جانب ذلك يواصل الجيش تصعيد عمليات التحقيق الميداني، في إطار عمليات انتقام جماعية استهدفت فئات المجتمع الفلسطيني كافة، وطالت الآلاف منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في 7 أكتوبر 2023.



ولفت البيان إلى أن عمليات الاعتقال رافقتها جملة من الجرائم والانتهاكات ومنها: الاعتداء بالضرب المبرح إلى جانب التخريب والتدمير الواسع في منازل الفلسطينيين، ومصادرة المركبات والأموال وتدمير البنى التحتية، وهدم منازل عائلات الأسرى، واستخدام أفراد من عائلاتهم كرهائن، واستخدام معتقلين كدروع بشرية، وتنفيذ عمليات إعدام ميداني.

ونوه البيان إلى أن الجيش الإسرائيلي يستغل الاعتقالات كغطاء لتوسيع الاستعمار في الضفة، بمساندة من المستعمرين الذين يشكلون في هذه المرحلة الأداة الأهم لفرض واقع جديد في الضفة، تحديداً بعد القرارات الساعية إلى ضم الضفة.

وأكد نادي الأسير مجدداً أن "جرائم إسرائيل الراهنة تشكّل امتداداً لنهج الاحتلال القائم منذ عقود طويلة لاستهداف الوجود الفلسطيني وفرض المزيد من أدوات القمع والسيطرة والرقابة، إلا أن المتغير الوحيد منذ حرب غزة يتمثل في مستوى كثافة الجرائم، سواء المرافقة لعمليات الاعتقال أو الجرائم بحق الأسرى داخل السجون والمعسكرات".