الجمعة 27 فبراير 2026 10:23 ص القاهرة
وزيرة التنمية المحلية والبيئة تبحث مع رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة تعديلات الهياكل التنظيمية بالوزارة

شريف حربي:
نشر في: الجمعة 27 فبراير 2026 - 10:12 ص | آخر تحديث: الجمعة 27 فبراير 2026 - 10:12 ص

عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، اجتماعا مع المهندس حاتم نبيل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة وذلك بحضور رئيس جهاز شئون البيئة وعدد من مساعدي ومستشاري الوزيرة ورؤساء القطاعات والإدارات المركزية وقيادات الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.


وخلال اللقاء تم مناقشة عدد من المقترحات الخاصة بالتعديلات اللازمة علي الهياكل التنظيمية بالوزارة وذلك في ضوء التعديل الوزاري الأخير ودمج وزارتي التنمية المحلية والبيئة، بما يدعم كفاءة منظومة العمل ويواكب متطلبات المرحلة الحالية من خلال مواءمة الهياكل التنظيمية مع الاختصاصات الجديدة أو المعدلة التي ترتبت على التعديل الوزاري.


وتم الاتفاق علي تشكيل لجنة مشتركة تضم عددا من قيادات الوزارة والجهاز المركزي لمراجعة الهياكل التنظيمية القائمة، واقتراح التعديلات المطلوبة للعرض علي وزيرة التنمية المحلية والبيئة، ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لعقد اجتماع خلال الأسبوع القادم لاستعراض المقترح النهائي للهيكل التنظيمي للوزارة وبما يحقق الانضباط الإداري، ويعزز من فاعلية الأداء المؤسسي، ويدعم سرعة تنفيذ السياسات العامة للدولة، ويرتقي بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

