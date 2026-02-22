رئيس البرلمان التركي: أنقرة توظف كل أدواتها الدبلوماسية لمنع أي هجوم على إيران

قال رئيس البرلمان التركي نعمان قورتولموش، إن أنقرة تستخدم جميع إمكاناتها الدبلوماسية للحيلولة دون أي هجوم محتمل على إيران، في ظل تحولات عميقة يشهدها النظام الدولي.

وجاءت تصريحات قورتولموش خلال لقاء مع مديري مؤسسات إعلامية في إسطنبول، تناول فيه التطورات الإقليمية والدولية، إلى جانب أعمال لجنة "التضامن الوطني والأخوة والديمقراطية"، بحسب موقع "روسيا اليوم" الإخباري.

وأوضح أن النظام الدولي الذي تشكل عقب نهاية الحرب الباردة عام 1991 لم يعد قادرا على الاستمرار بصيغته الحالية، معتبرا أن مرحلة الهيمنة الأمريكية "انتهت فعليا"، مع صعود قوى جديدة مثل الصين والهند وروسيا، بما يؤشر إلى تشكل نظام عالمي متعدد الأقطاب.

وحذر قورتولموش من أن التحولات الكبرى في موازين القوى غالبا ما تقود إلى صراعات واسعة، مشددا على خطورة المرحلة الراهنة، ومشيرا إلى أن التوتر بين الديمقراطيات والأنظمة الاستبدادية قد يطبع المرحلة المقبلة.