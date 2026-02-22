رئيس إسرائيل يزور إثيوبيا الأسبوع المقبل

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن مكتب الرئيس الإسرائيلي، إسحاق هرتسوج، اليوم الأحد، أن هرتسوج سيتوجه الأسبوع المقبل في زيارة رسمية إلى إثيوبيا.

وستُجرى الزيارة يومي الثلاثاء والأربعاء، بعد أن جرى التخطيط والتنسيق بشأنها قبل عدة أسابيع، وفقا للقناة ١٤ الإسرائيلية.

وخلال الزيارة، سيلتقي هرتسوج، رئيس إثيوبيا تابي أتسكي سلاسي، ورئيس الوزراء آبي أحمد، وسيعقد لقاء مع قيادة الجالية اليهودية المحلية.

وبدأت إسرائيل وإثيوبيا، العلاقات القنصلية في عام 1956، وأقامتا علاقات دبلوماسية كاملة عام 1961، وفقا لوكالة الأناضول للأنباء.

وبعد انقطاع دام 16 عاما في أعقاب حرب 6 أكتوبر 1973، استؤنفت العلاقات الدبلوماسية الكاملة في عام 1989، وفق موقع السفارة الإسرائيلية في أديس أبابا.

وفي عام 2016، زار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إثيوبيا والتقى رئيس وزرائها آنذاك هايلي مريام ديسالين، وفي 2017 زار الأخير تل أبيب والتقى نتنياهو.

وفي عام 2018، زار هرتسوج، أديس أبابا والتقى آبي أحمد، وفي 2019 زار الأخير إسرائيل والتقى نتنياهو.