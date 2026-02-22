محمد سيد بشير من كواليس الست موناليزا: مع العيلة اللي بتاكل مال النبي

شارك المؤلف محمد سيد بشير صورة جديدة من كواليس مسلسل "الست موناليزا"، بطولة الفنانة مي عمر، بعد تصاعد الأحداث حلقة تلو الأخرى مع عائلة حسن التي يجسدها الفنان أحمد مجدي.

وعلق بشير على صورته مع أبطال المسلسل عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام" مازحًا: "مع العيلة اللي بتاكل مال النبي".

وكان بشير، أعرب سابقًا عن سعادته بنجاح المسلسل واصفًا الجهد المبذول: "من أكتر الأعمال قريبة لقلبي، وتعبت فيها جدًا جدًا جدًا في كل تفصيلة وكل شخصية وكل حدث وكل مراجعة قانونية، عمل اتبنى بحب قبل ما يتبني على الاسكريبت".

كما حرص على توجيه رسالة شكر لكل القائمين على العمل، بالإضافة إلى فريق الكتابة.

وتعرض منصة "شاهد" حصريًا حلقات مبكرة من مسلسل "الست موناليزا" في تمام الساعة الخامسة مساءً يوميًا، بجانب عرض المسلسل على شاشة قناة MBC مصر الساعة الحادية عشر مساءً.