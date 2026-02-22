عرضت الحلقة 5 من مسلسل "اثنين غيرنا"، وتضمنت أحداثها الكثير من المشاهد، إذ يبدو أن حياة نور أبو الفتوح (دينا الشربيني) لا تهدأ أبدًا، فالكاميرات تلاحقها في كل مكان، والصحافة تطارد حياتها الشخصية وعلاقتها بوالدها المقطوعة، وما يترتب على ذلك من شائعات كثيرة، أصبحت ضحيتها أيضًا دكتور حسن (آسر ياسين)، الذي خرج معها فقط في السيارة، فأصبح الاثنان حديث الإعلام بالكثير من التكهنات.

وتقول الشائعات، إن نور أبو الفتوح ورفيقها الجديد حسن كانا مخمورين وتعديا بالضرب على المعجبين في الشارع، لكن الحقيقة أن الاثنين كانا في طريقهما إلى المنزل بالسيارة، فيما قام مجموعة من المعجبين السكارى بقطع الطريق عليهما لإلتقاط صورة مع الفنانة بالإكراه.

وتتوتر العلاقة بين نور وحسن في المسلسل، نتيجة هذه الشائعات، إذ تتحول حياة حسن الهادئة إلى صاخبة فجأة بعد أن أصبح حديث الإعلام، كما أنه توجه إلى قسم الشرطة واضطر للتصالح مع الشباب المعتدين حتى لا تخضع نور لتحاليل مخدرات وكحول، وهذا أيضًا يخلق مشاكل في حياتهما، خصوصًا بعد أن ظن حسن في البداية أن نور قد تعاطت المخدرات عندما حاولت الانتحار في بداية أحداث المسلسل.

مسلسل "اثنين غيرنا" من بطولة دينا الشربيني وآسر ياسين وفدوى عابد ونور إيهاب، وهنادي مهنا وناردين فرج وأحمد حسن، وهو من تأليف رنا أبو الريش وإخراج خالد الحلفاوي، وإنتاج شركة ميديا هب – سعدي جوهر.

وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي رومانسي حول أستاذ جامعي يعيش من أجل أسرته وعمله فقط، يلتقي صدفة بممثلة شهيرة تعاني صراعات اجتماعية، الأمر الذي يقلب حياتهما بالكامل رأسًا على عقب.

ويُعرض المسلسل حصريًا على منصة واتش إت الساعة 7 مساءً، وقناة On E الساعة 7 مساءً، والإعادة الساعة 5:15 صباحًا و2:00 عصرًا.