مرام علي تكشف حقيقة ارتباطها بأحمد فهمي بعد مسلسل اتنين قهوة: شائعة بتضحك

علقت الفنانة السورية مرام علي، على الأنباء التي انتشرت مؤخرًا حول ارتباطها المزعوم بالفنان أحمد فهمي، وذلك بعد العمل الدرامي الأخير لهما «اتنين قهوة»، موضحة أن الأمر «شائعة».

وقالت مرام علي، خلال لقاءها مع الإعلامية أسما إبراهيم في برنامج «حبر سري» عبر شاشة «القاهرة والناس»: «شائعة كانت عن ارتباطي بأحمد فهمي.. بحب أحمد فهمي وبحترمه جدًا على المستوى الشخصي والمهني، وفكرة ارتباطنا شائعة بتضحك».

وأضافت أنها اكتشفت الشائعة من أحمد فهمي نفسه، وليس من الآخرين، موضحة أن هناك أشخاصًا قد يطلقون شائعات دون أسباب حقيقية، مؤكدة أن علاقاتها سواء كانت صداقة أو حب يمكن تجاوزها، مشيرة إلى تعلقها بأسرتها بشكل كبير، وأن تجربة الغربة لم تؤثر عليها.

وأوضحت مرام علي أنها ستكون موافقة إذا تقدم لها فنان أو شخص مصري للخطبة، مضيفة: «أنا أحب مصر جدًا وأصبح مشتاقة لمصر حال الخروج منها».