نتنياهو يعقد مداولات أمنية لبحث جبهة إيران واحتمالات تصعيد إقليمي

يعقد رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، مساء الأحد، سلسلة مداولات أمنية لبحث الجبهة الإيرانية واحتمالات مواجهة إقليمية، بحسب قناة عبرية.

وذكرت القناة 12 العبرية الخاصة، أن تلك المداولات تتصدرها جلسة للمجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابنيت) في ظل تزايد التقديرات بشأن احتمال اندلاع مواجهة بين الولايات المتحدة وإيران. وأوضحت أن المجلس الوزاري المصغر، سيتلقى إحاطات شاملة حول مختلف الجبهات، بما في ذلك الجبهة الإيرانية.

ويسبق اجتماع "الكابنيت"، وفق القناة، "لقاء مصغرا (لم تحدد مع من) يعقده نتنياهو لبحث التطورات المرتبطة بلبنان وحزب الله، والسيناريوهات المحتملة لتحرك الحزب حال اندلاع مواجهة عسكرية بين إسرائيل والولايات المتحدة من جهة، وإيران من جهة أخرى".

وبحسب القناة ذاتها، تقدر إسرائيل أن إيران ستحاول كسب مزيد من الوقت عبر تقديم مقترحات إضافية في ملفها النووي، "إلا أن الفجوات بين واشنطن وطهران لا تزال واسعة"، ما يجعل فرص التوصل إلى تفاهم، محدودة في المرحلة الراهنة.

وفيما يتعلق بطبيعة أي مواجهة محتملة، أشارت القناة إلى أن "إسرائيل تتحفظ على الظهور في واجهة الأحداث".

وأكملت: "غير أن نقاشات على المستوى السياسي، استنادًا إلى مصادر متعددة، تتحدث عن توصيف نتنياهو وكبار مسؤولي المنظومة الأمنية للوضع بأنه فرصة تاريخية لإحداث تغيير في طبيعة النظام بطهران وتقليص المخاطر لسنوات طويلة مقبلة".

وأضافت القناة، أن "هناك انطباعًا ساد في الفترة الأخيرة بأن الإدارة الأمريكية منسجمة مع إسرائيل في هذا التوجه، إلا أن مصير المسار القائم، سواء نحو اتفاق أو تصعيد عسكري، لا يزال غير محسوم حتى الآن". ومنذ أسابيع، تقوم الولايات المتحدة، بتحريض من إسرائيل، بتعزيز قواتها العسكرية في الشرق الأوسط، وتلوّح بتنفيذ عمل عسكري ضد إيران لإجبارها على التخلي عن برنامجيها النووي والصاروخي وعن "وكلائها بالمنطقة".

وتتهم الولايات المتحدة وحليفتها إسرائيل إيران بالسعي إلى إنتاج أسلحة نووية، بينما تقول الأخيرة إن برنامجها مصمم لأغراض سلمية، بما فيها توليد الكهرباء.

وترى طهران أن واشنطن وتل أبيب تختلقان ذرائع للتدخل وتغيير النظام فيها، وتتوعد بالرد على أي هجوم عسكري حتى لو كان محدودا، مع تمسكها برفع العقوبات الاقتصادية الغربية مقابل فرض قيود على برنامجها النووي.