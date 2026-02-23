ارتفاع صادرات كوريا الجنوبية بنسبة 23% في أول 20 يوما من فبراير

أظهرت بيانات حكومية صادرة اليوم الاثنين نمو صادرات كوريا الجنوبية بنسبة 5ر23% سنويا خلال أول 20 يوما من شهر فبراير الحالي، مدفوعة بالطلب القوي على أشباه الموصلات.

ووفقًا للبيانات الصادرة عن مصلحة الجمارك الكورية، بلغت قيمة الصادرات خلال الفترة من 1 إلى 20 فبراير الحالي 5ر43 مليار دولار مقابل 2ر35 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء أن هذا الرقم يمثل أعلى مستوى له خلال مثل هذه الفترة من أي عام، حيث زادت صادرات أشباه الموصلات بأكثر من الضعف في ظل الطفرة المدفوعة بالطلب المتزايد على الذكاء الاصطناعي.

في المقابل زادت الواردات الكورية الجنوبية خلال أول 20 يوما من الشهر الحالي بنسبة 7ر11% سنويا لتصل إلى 6ر38 مليار دولار، مما أدى إلى تحقيق فائض تجاري قدره 9ر4 مليار دولار، بحسب البيانات.

وارتفع متوسط حجم الصادرات اليومي بنسبة 3ر47% على أساس سنوي، بينما انخفض عدد أيام العمل خلال الفترة بمقدار يومين ونصف مقارنة بالعام السابق، إلى 13 يوما.

وبحسب البيانات، ارتفعت صادرات أشباه الموصلات بنسبة 1ر134% لتصل إلى 1ر15 مليار دولار. وشكّلت صادرات الرقائق الإلكترونية 7ر34% من إجمالي صادرات البلاد خلال الفترة المذكورة، بزيادة قدرها 4ر16 نقطة مئوية عن الفترة نفسها من العام الماضي.

وزادت صادرات المنتجات البترولية بنسبة 5ر10% سنويا إلى 9ر2 مليار دولار، بينما ارتفعت صادرات السفن بنسبة 7ر22% لتصل إلى 3ر1 مليار دولار. وفي المقابل، انخفضت صادرات السيارات بنسبة 6ر26% على أساس سنوي لتصل إلى 6ر2 مليار دولار.

وبحسب الوجهة، ارتفعت الصادرات إلى الصين، الشريك التجاري الأول لكوريا الجنوبية، بنسبة 8ر30% سنويا لتصل إلى 7ر8 مليار دولار. وارتفعت الشحنات إلى الولايات المتحدة بنسبة 9ر21% لتصل إلى 8 مليارات دولار أمريكي، على الرغم من الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.