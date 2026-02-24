الجيش الأمريكي يصعد على متن ناقلة نفط ثالثة في المحيط الهندي

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، اليوم الثلاثاء، أن قوات الجيش الأمريكي صعدت على متن ناقلة نفط ثالثة خاضعة لعقوبات في المحيط الهندي بعدما تعقبتها من بحر الكاريبي، لاستهداف تجارة النفط غير الشرعية المرتبطة بفنزويلا.

وذكرت منظمة ترصد حركة السفن، أن السفينة كانت الناقلة الوحيدة المتبقية لتتم ملاحقتها، بعدما فرت أكثر من 12 سفينة من ساحل فنزويلا بعد خطف الرئيس السابق نيكولاس مادورو.

وقالت قيادة القوات الجنوبية الأمريكية في منشور عبر منصة إكس، إن القوات الأمريكية صعدت على متن السفينة "بيرثا" ليلة الاثنين- الثلاثاء للقيام بعملية انفاذ للقانون واعتراض بحري وصعود وتفتيش".

وذكر المنشور، أن "السفينة كانت تعمل في تحد للحظر الذي فرضه الرئيس دونالد ترامب على السفن الخاضعة للعقوبات في البحر الكاريبي، وحاولت الفرار من الكاريبي إلى المحيط الهندي، وتعقبناها وأوقفناها".

وأظهر المقطع المصور الذي شاركه البنتاجون مروحيات الجيش الأمريكي وهي تحلق صوب الناقلة.