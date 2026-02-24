أعلنت بوليفيا، اليوم، تعليق اعترافها بما يُسمى «الجمهورية الصحراوية»، وذلك في بيان صدر عقب محادثة هاتفية جرت بين وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، ونظيره البوليفي فرناندو أرامايو.

وقال البيان إن «دولة بوليفيا المتعددة القوميات أجرت، في توافق تام مع قرار مجلس الأمن رقم 2797 (2025)، وتأكيدا على دعمها للعملية السياسية التي تجري تحت رعاية الأمم المتحدة، مراجعة سيادية لسياستها الخارجية. وعقب هذه المراجعة، قررت بوليفيا تعليق علاقاتها الدبلوماسية مع الكيان المسمى بـ"الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية"، وإنهاء جميع الاتصالات الرسمية معه، مشيرة إلى أن هذا الكيان غير معترف به كدولة عضو في الأمم المتحدة»، بحسب وكالة المغرب العربي للأنباء (ماب).

وأضاف البيان أن «هذا القرار يندرج في إطار إرادة بوليفيا للمساهمة بشكل بناء في الجهود الدولية الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي واقعي وبراجماتي ومستدام، قائم على التوافق، وفق المعايير التي حددتها الأمم المتحدة».

وفتح قرار بوليفيا فصلًا جديدًا في العلاقات مع المغرب، حيث اتفق البلدان، حسب البيان، على استئناف العلاقات الدبلوماسية والشروع في الإجراءات اللازمة لإقامة بعثات دبلوماسية مقيمة في كل من لاباز والرباط.

وفي وقت سابق، قالت البعثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، في بيان مقتضب، إن «وفودًا رفيعة المستوى من الولايات المتحدة قامت بتيسير محادثات في مدريد جمعت المغرب وجبهة البوليساريو والجزائر وموريتانيا، تركزت على تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2797 المتعلق بالصحراء الغربية».

وفي 31 أكتوبر 2025، صوّت مجلس الأمن الدولي لصالح قرار أمريكي يدعم مبادرة المغرب للحكم الذاتي في إقليم الصحراء المتنازع عليه مع جبهة البوليساريو.