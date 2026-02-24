بريطانيا وفرنسا وألمانيا تتعهد بالسعي لسلام دائم في أوكرانيا

أكد قادة بريطانيا وفرنسا وألمانيا مجددا "التزامهم الراسخ" بتحقيق سلام عادل ودائم في أوكرانيا.

جاء ذلك عقب اجتماع ما يطلق عليه "تحالف الراغبين" في يوم الذكرى الرابعة لاندلاع الحرب.

وأكد القادة أيضا في بيان مشترك على الدور الذي سيلعبه التحالف في توفير ضمانات أمنية متعددة المستويات، وفقاً لوكالة رويترز.

من جانبه، اتهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الثلاثاء، أوكرانيا، بدعم من وكالات المخابرات الغربية، بالسعي لإفشال عملية السلام بين البلدين، بما في ذلك عبر تهديد خطوط أنابيب الطاقة الروسية.

وفي تعليقات بثها التلفزيون، ونقلتها وكالة رويترز للأنباء، قال بوتين إنه من الضروري تعزيز الدفاع عن البنية التحتية للطاقة وغيرها من الأهداف الاستراتيجية.