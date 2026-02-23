أجاب المنتج جمال العدل، على سؤال: "هل باعك أي فنان من قبل"، معتبرًا أن حركة العمل بين الفنانين وشركات الإنتاج أمر طبيعي تحكمه اعتبارات فنية ومهنية.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامية أميرة بدر، في برنامجها "أسرار" المذاع عبر شاشة "النهار"، مساء الأحد، مستنكرًا الفكرة: “يعني إيه باعني؟ هيبيعني لمين؟”، موضحًا أن اختيار الفنانين لأعمالهم مسألة تخضع للراحة والتفاهم والرؤية الفنية،

وأضاف: “ممكن أقول لفنانة تعالي نشتغل، تقول لي مش حابة أشتغل دلوقتي.. خلاص ما تجيش”؛ مستطردًا: “الأبطال ما بيخلصوش، والبطلات ما بيخلصوش، وشركات الإنتاج ما بتخلصش، والمؤلفين ما بيخلصوش.. الدنيا بتمشي”.

وأوضح العدل أن عدم استمرار التعاون مع فنان بعينه لا يعني وجود خلاف، بل قد يكون سببه اختلاف في الرؤية أو عدم ارتياح مهني، مضيفًا: “الموضوع أبسط شوية من إنه باعني وباعته.. ممكن يبقى لأي سبب ما ارتاحش معايا فمش عايز يشتغل”.

وأشار إلى أن مسيرته شهدت تقديم ودعم عدد كبير من الفنانين، مؤكدًا أن عملية اكتشاف المواهب مستمرة، وقال: “إحنا طول الوقت بنطلع ناس جديدة.. ومافيش حاجة بتقف على حد”.