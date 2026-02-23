قال المنتج جمال العدل، إن مسلسل “ورد وشيكولاتة” لم يكن قائمًا في الأساس على قصة الإعلامية الراحلة شيماء جمال، مشددًا على أن العمل تناول فكرة درامية عامة عن العلاقات الإنسانية، وأن الجريمة فقط هي التي جاءت مطابقة للواقع، بينما بقية الأحداث خضعت للمعالجة الدرامية المعتادة.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامية أميرة بدر، في برنامجها "أسرار" المذاع عبر شاشة "النهار"، مساء الأحد، قائلا: “بالأمانة القصوى.. الفكرة أصلًا ما كانتش مبنية على قصة شيماء جمال”، موضحًا أن مشروعه كان يتناول تساؤلًا دراميًا متكررًا في أعمال عديدة: كيف يمكن لعلاقة حب بين رجل وامرأة أن تنتهي بجريمة قتل؟

وأضاف: “إحنا ما كناش بنقول قصة شيماء جمال، إحنا بنتكلم عن راجل وست اتجوزوا وبيحبوا بعض.. ليه في الآخر واحد ممكن يقتل التاني؟ ده مشروع اتعمل في مسلسلات كتير مش مرة واحدة”.

- تحية لوالدة شيماء جمال

وفي مستهل حديثه، حرص العدل على توجيه تحية خاصة لوالدة الراحلة، قائلًا: “بحيي الست مجدة ماما شيماء.. الله يرحمها، ودمها خفيف وزي كل المصريين كنت بحبها وبتابعها”، مؤكدًا أنه لا يقصد الإساءة أو إغضاب الأسرة، مضيفًا: “لو هي زعلانة من هنا.. ما تزعلش، إحنا ما نقصدش خالص نزعلها”.

- الجريمة فقط “كوبي بالظبط”

وأوضح المنتج أن الجزء الوحيد الذي جاء مطابقًا للواقع هو واقعة القتل، قائلًا: “النهاية خدناها بالظبط زي ما هي.. الجريمة هي دي اللي كانت كوبي بالظبط، إنما قبل كده لأ”، حسب تعبيره.

وأشار إلى أن بعض المنعطفات الدرامية جاءت نتيجة معالجة الكاتب، معتبرًا أن التمادي في بعض التفاصيل لم يكن موفقًا، وقال في هذا السياق: “واضح إن الكاتب ما قدرش يقاوم إغراء الحدث نفسه”.

- عدم التواصل مع الأسرة

وردًا على سؤال حول سبب عدم تواصل صُنّاع العمل مع أسرة الراحلة للاستفسار عن تفاصيل حياتها، شدد العدل على أن ذلك لم يكن مطروحًا من الأساس، لأن العمل لم يُبنَ على قصتها تحديدًا، مضيفًا: “ده ما كانش مطلوب، لأن ما كانش في دماغنا إنه هيتعمل كده أصلًا”.

وأوضح أن الدراما اعتادت الاستلهام من الواقع دون الالتزام الحرفي بكل تفاصيله، مستشهدًا بأعمال سابقة تناولت شخصيات مستوحاة من أحداث حقيقية دون الرجوع المباشر لأصحاب القصص.

- نجاح “مذهل”

وعن تقييمه لنجاح المسلسل، قال العدل: “أنا أعتقد إنه نجح نجاح مذهل”، في إشارة إلى حجم التفاعل الجماهيري والجدل الذي أثاره العمل، سواء على مستوى المشاهدة أو النقاشات التي دارت حوله.

وأكد أن الجدل المصاحب لأي عمل فني يعكس في جانب منه تأثيره وانتشاره، مشيرًا إلى أن الهدف الأساسي كان تقديم عمل درامي يناقش تحولات العلاقات الإنسانية، لا إعادة سرد واقعة بعينها.