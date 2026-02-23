قال الفنان أحمد العوضي بطل مسلسل علي كلاي، والذي يُعرض ضمن الموسم الرمضاني الحالي، إن جميع الفنانين الشباب المشاركين في المسلسل موهوبون ونجحوا منذ ظهورهم الأولى، مثل الفنانة يارا السكري ورحمة محسن وغيرهم، مضيفًا: "أنا بحب فكرة إن أنا أطلع ناس جديدة".

وأضاف خلال تصريحات عبر قناة "إكسترا نيوز"، أنه لا يمانع تقديم أدوار الشر بعيدًا عن تيمة البطل الشعبي، لافتًا إلى شخصيته في مسلسل الاختيار (هشام عشماوي)، قائلًا: "ممكن أعمل هذه الأدوار لكن في الإطار اللي أقدمه للناس اللي بتحب أحمد العوضي".

وتابع: "أحمد العوضي ليه ناسه وليها مسلسلات معينة الناس بتحبها، سواء شر أو خير لازم يبقى في الإطار اللي بيتفرج عليا".

وفي سياق آخر، ردّ العوضي على منتقديه بشأن المسابقات التي يقيمها على مواقع التواصل الاجتماعي، واتهامهم له باستغلالها لأغراض تسويقية ولزيادة شعبيته، معتبرًا أنه لا توجد مشكلة في ذلك.

وأشار إلى أن منتقديه حاولوا تنفيذ هذه الفكرة ولكّنهم فشلوا مضيفًا: "هفضل أعملها وافضل أنجح وإنت قاعد بتندب لسه".