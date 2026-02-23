عبر المنتج جمال العدل، عن عشقه لنادي الزمالك، واصفًا إياه بأنه “نور العين والروح والقلب”، مشيرًا إلى أن انتماءه الأبيض ممتد منذ نحو ستة عقود.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامية أميرة بدر، في برنامجها "أسرار" المذاع عبر شاشة "النهار"، مساء الأحد، أن حبه للزمالك يفوق "العدل جروب"، موضحًا: "حياتي كلها فيه. أنا بحبه بقالى 60 سنة، إنما العدل جروب بقالها 30 أو 40 سنة”.

وأوضح العدل، أن حبه للنادي أمر فطري لا يخضع لتفسير منطقي، مضيفًا: “ماأعرفش ليه بحبه.. دي حاجة بتاعة ربنا”، لافتًا إلى أن الانتماء للزمالك ممتد في عائلته، من والده الراحل إلى أبنائه وإخوته.

وتابع: “لما بشوف علم الزمالك في الشارع بنبسط وبيصيبني غبطة.. نكسب أو نخسر مش دي القضية، أغلب الزملكاوية كده. أنا بحب الزمالك وما تسألنيش ليه”.

وحول ما إذا كان قد قدم دعمًا ماليًا للنادي، أوضح العدل أنه لا يفضل الحديث عن هذا الأمر، قائلًا: “حتى لو اديت مش هقول”.

وأجاب على سؤال الإعلامية أميرة بدر حول صرف 15 ألف دولار للاعب، قائلا: "رحت الشركة الساعة 8 الصبح.. لصرف 15 ألف دولار كانت مستحقة للاعب عبد الرزاق (رزاق سيسيه)، بعد تأكيد أحمد حسن على أهمية استمراره مع الفريق في ذلك التوقيت".