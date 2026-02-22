مسقط: جولة مفاوضات جديدة بين أمريكا وإيران في جنيف الخميس المقبل

أعلن وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي، مساء الأحد، عن جولة مفاوضات جديدة بين الولايات المتحدة وإيران بشأن الملف النووي، في مدينة جنيف السويسرية، الخميس المقبل.

وقال البوسعيدي في تدوينة بمنصة شركة "إكس": "يسرني أن أؤكد أن المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران ستعقد في جنيف يوم الخميس المقبل، مع دفعة إيجابية للمضي نحو إتمام الصفقة".

وحتى الآن، لم يصدر عن الجانبين الإيراني والأمريكي أي تأكيد رسمي.

يأتي ذلك عقب حديث مسئول أمريكي لموقع "أكسيوس" الإخباري، عن استعداد واشنطن لعقد جولة جديدة من المحادثات مع إيران، الجمعة المقبلة، إذا تلقت خلال الـ48 ساعة المقبلة مقترحا إيرانيا مفصلا بشأن اتفاق نووي.