سوريا: مقتل عنصر أمني في هجوم لداعش على حاجز بمدينة الرقة

قُتل عنصر من الأمن الداخلي في سوريا وأصيب آخر بهجوم مسلح نفذه تنظيم داعش على حاجز السباهية في المدخل الغربي لمدينة الرقة بالمحافظة التي تحمل نفس الأسم شمال سوريا، بحسب ما أفاد به تلفزيون سوريا.

ونقل تلفزيون سوريا عن مصدر أمني، أن أحد منفذي الهجوم قُتل خلال المواجهة، وكان يرتدي حزاما ناسفا ويحمل أداة حادة، في حادث يُعد الثالث من نوعه خلال أقل من 24 ساعة.

ويأتي ذلك بعدما تبنى داعش أمس السبت هجومين استهدفا عناصر من الأمن والجيش السوري في دير الزور والرقة، متعهداً بالدخول في ما وصفه بـ"مرحلة جديدة من العمليات" ضد قيادة البلاد.

وفي بيان نشرته وكالة "دابق" التابعة للتنظيم، أوضح الأخير أنّه استهدف "عنصرا من الأمن الداخلي السوري في مدينة الميادين شرقي دير الزور، باستخدام مسدس، كما هاجم عنصرين آخرين من الجيش بالرشاشات في مدينة الرقة".

من جانبها، أعلنت وزارة الدفاع السورية مقتل جندي في الجيش ومدني، السبت، على يد "مهاجمين مجهولين"، في حين أفادت مصادر عسكرية سوريّة بأن الجندي القتيل ينتمي إلى "الفرقة 42" في الجيش السوري.

في بيان صوتي مسجل نُشر، أمس السبت، قال "أبو حذيفة الأنصاري" المتحدث باسم تنظيم "داعش"، إنّ سوريا "انتقلت من الاحتلال الإيراني إلى الاحتلال التركي الأمريكي"، معلنا بدء "مرحلة جديدة من العمليات" داخل البلاد، وفق تعبيره.

وكان الرئيس السوري أحمد الشرع قد وقّع خلال زيارة إلى الولايات المتحدة، في نوفمبر الماضي، على انضمام سوريا إلى التحالف الدولي لمحاربة "داعش"، حيث التقى بالرئيس الأمريكي دونالد ترمب.

ودعت حسابات وقنوات داعمة لـ"داعش" على تطبيق "تليجرام"، خلال الساعات الماضية، إلى تكثيف الهجمات باستخدام الدراجات النارية والأسلحة النارية، في مؤشر إلى توجّه نحو تصعيد أمني محتمل في مناطق متفرقة من البلاد.