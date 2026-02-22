صحيفة الثورة السورية: القيادي السابق أحمد العودة يسلم نفسه للسلطات

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

• قال إنه يضع نفسه في عهدة الرئيس أحمد الشرع، بحسب صحيفة "الثورة السورية"..

أفادت صحيفة سورية، الأحد، بأن القيادي السابق أحمد العودة سلم نفسه إلى السلطات، في أعقاب مقتل شخص وإصابة آخر إثر إطلاق نار بمدينة بصرى الشام في ريف محافظة درعا جنوبي البلاد.

والعودة ينحدر من بصرى الشام، وهو قائد "اللواء الثامن" الذي أعلن حل نفسه ووضع أسلحته تحت تصرف الدولة السورية مطلع 2025، ثم غاب العودة عن الأنظار، وسط تساؤلات عن مصيره ومكان تواجده.

ويطلق على العودة لقب "رجل روسيا في الجنوب"، و"مهندس التسويات" مع نظام بشار الأسد المخلوع حين اجتاح المنطقة صيف 2018.

وأُسس "اللواء الثامن" عام 2018 من جانب روسيا، وضم مقاتلين في صفوف المعارضة السورية حينها، بعد توقيعهم اتفاقيات تسوية مع نظام بشار الأسد، وانضم التشكيل إلى الفيلق الخامس المدعوم من موسكو.

ونقلت صحيفة "الثورة السورية"، التابعة لوزارة الإعلام، عن مديرية الإعلام بدرعا قولها الأحد إن الشرطة العسكرية تنقل العودة إلى العاصمة دمشق، لوضعه تحت تصرف القضاء العسكري.

وأضافت المديرية أن ذلك يأتي على "خلفية مقتل عنصر من الجيش العربي السوري في مدينة بصرى الشام".

الصحيفة نقلت عن العودة قوله: "أضع نفسي في عهدة الرئيس أحمد الشرع ووزير الدفاع مرهف أبو قصرة".

وأضاف: "استُخدمت حادثة مدينة بصرى الشام للتحريض ضدي، فكان لزاما أن أضع لها حدا عن طريق الدولة".

وتابع العودة: "تعرضت لمحاولة اغتيـال منذ أيام على يد مجموعة مدعومة من حزب الله"، دون تفاصيل أو تعقيب فوري من الحزب اللبناني.

والسبت، عاد الهدوء إلى بصرى الشام عقب انتهاء فترة حظر تجوال مؤقت فرضتها قوات الأمن مساء الجمعة، إثر إطلاق نار أسفر عن مقتل شص وإصابة آخر، وفقا لوكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا".

ومن حين إلى آخر تشهد مناطق سورية حوادث أمنية مرتبطة بنشاط مسلحين مجهولين، فيما تشدد السلطات على سعيها إلى تعزيز الاستقرار وضبط الأوضاع في المحافظات كافة.

وفي 8 ديسمبر 2024، دخل الثوار السوريون العاصمة دمشق معلنين الإطاحة بنظام بشار الأسد (2000 ـ 2024)، الذي ورث الحكم عن والده حافظ (1971 ـ 2000).