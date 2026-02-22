رئيس قطاع فلسطين بالجامعة العربية يبحث مع مندوب الجزائر تطورات القضية الفلسطينية

استقبل السفير الدكتور فائد مصطفى ، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة، اليوم الأحد، السفير محمد سفيان برّاح سفير الجزائر ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية بمقر الأمانة العامة للجامعة.

وجرى خلال اللقاء تبادل وجهات النظر حول مجموعة من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وفي المقدمة منها التطورات الراهنة التي تواجه القضية الفلسطينية على ضوء الأوضاع الصعبة التي يعيشها قطاع غزة نتيجة الحرب التدميرية الشاملة التي تعرض لها القطاع في السنوات الأخيرة، وما خلفته من آثار معيشية وإنسانية كارثية، وعلى ضوء الإجراءات الإسرائيلية التي تستهدف الضفة الغربية بما في ذلك الخطوات والإجراءات الأخيرة التي تستهدف السيطرة على أكبر مساحة ممكنة من الأرض كتجسيد عملي للضم والتوسع.

وجرى كذلك بحث أوجه التعاون المختلفة بين قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة في جامعة الدول العربية والمندوبية الدائمة للجزائر لدى الجامعة العربية، لما فيه من مصلحة للعمل العربي المشترك.