مخرج فلسطيني يصدح بمهرجان برلين السينمائي: ألمانيا شريكة في الإبادة بغزة

• المخرج الفلسطيني عبد الله الخطيب فاز فيلمه "وقائع زمن الحصار" على جائزة أفضل فيلم روائي طويل في مهرجان برلين السينمائي الدولي (برليناله) بدورته الـ76

**الخطيب قال خلال تسلمه الجائزة :

- تلقيت تحذيرا (من قبل السلطات الألمانية) قبل إلقاء كلمتي لكن ذلك لا يعنيني وما يهمني فلسطين وشعبها

- كلمتي الأخيرة للحكومة الألمانية: أنتم شركاء في الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في غزة

- أعتقد أنكم أذكياء بما يكفي لفهم هذه الحقيقة، لكنكم تفضلون تجاهلها. من الآن وحتى نهاية العالم: فلسطين حرة

قال المخرج الفلسطيني عبد الله الخطيب، السبت، إن ألمانيا شريكة في جريمة الإبادة الجماعية المرتكبة من قبل إسرائيل بحق الفلسطينيين بقطاع غزة.

جاء ذلك في تصريح الخطيب خلال تسلمه جائزة بمهرجان برلين السينمائي الدولي (برليناله) بدورته الـ76 عن فيلمه "وقائع زمن الحصار" الذي حصل على جائزة أفضل فيلم روائي طويل.

وفي كلمته عقب تسلمه الجائزة، أكد الخطيب أنه مضطر، بصفته فلسطينيا، إلى الحديث عن فلسطين.

وشدد على أنه يتعرض لضغوط كبيرة، لكنه أراد رغم ذلك أن يقول: "ستنال فلسطين حريتها".

وأعرب الخطيب عن أمله في تنظيم مهرجان سينمائي رائع يوما ما في غزة ومدن فلسطين الأخرى.

وأشار إلى أن ذلك المهرجان سيكون متضامنا مع الشعوب التي تعيش تحت الحصار والاحتلال والديكتاتورية، وسيتحدث عن السياسة قبل السينما، وعن المقاومة قبل الفن، وعن الحرية قبل الجمال، وعن الإنسانية قبل الثقافة.

وأضاف: "اليوم المنتظر منذ زمن طويل قادم، وعندما يسأل الناس عمّا حدث، قولوا لهم: فلسطين تتذكر. سنتذكر كل من وقف معنا، وسنتذكر أيضا كل من وقف ضد حقنا في حياة كريمة واختار الصمت".

ولفت الخطيب إلى أنه، بصفته لاجئا في ألمانيا، تلقى تحذيرا (من قبل السلطات) قبل إلقاء هذه الكلمة، لكنه أكد أن ذلك لا يعنيه، وأن ما يهمه هو فلسطين وشعبها.

وقال: "كلمتي الأخيرة للحكومة الألمانية: أنتم شركاء في الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في غزة. أعتقد أنكم أذكياء بما يكفي لفهم هذه الحقيقة، لكنكم تفضلون تجاهلها. من الآن وحتى نهاية العالم: فلسطين حرة".

من جانبها حدثت ماري روز أوستا، المخرجة اللبنانية لفيلم "يوما ما ولد"، الذي فاز بجائزة "الدب الذهبي" لأفضل فيلم قصير، عن الإبادة الجماعية في غزة.

وقالت أوستا إنها أنجزت فيلما عن طفل يمتلك قوى خارقة أسقط طائرتين حربيتين إسرائيليتين أيقظتاه من نومه.

وأضافت: "هذا في السينما، لكن في الواقع أطفال غزة وكل فلسطين، وكذلك أطفال لبنان بلدي، لا يملكون قوى خارقة تحميهم من القنابل الإسرائيلية".

وذكّرت بأن العالم يشاهد ذلك على الشاشات منذ عامين، مشيرة إلى مواصلة إسرائيل انتهاك وقف إطلاق النار في غزة ولبنان.

وقالت إنه "لا ينبغي لأي طفل أن يحتاج إلى قوى خارقة لينجو من إبادة تعززها سلطة النقض (الفيتو) وانهيار القانون الدولي".

وكان 81 مخرجًا وممثلا ومنتجا مشهورين عالميا قد وقعوا في 17 فبراير الحالي رسالة انتقدوا فيها صمت إدارة مهرجان برلين السينمائي الدولي إزاء الهجمات الإسرائيلية على غزة، وعدم دفاعها عن حرية التعبير للفنانين الذين يتحدثون عن هذه القضية.

وجاء في الرسالة: "نشعر بخيبة أمل من قيام برليناله بفرض رقابة على الفنانين الذين يعارضون الإبادة الجماعية التي تواصل إسرائيل ارتكابها بحق الفلسطينيين في غزة، والدور المحوري الذي تلعبه الدولة الألمانية في تمكين هذه الإبادة".

وخلّفت الإبادة التي بدأتها إسرائيل بغزة في 8 أكتوبر 2023، واستمرت عامين، أكثر من 72 ألف شهيد فلسطيني وما يزيد على 171 ألف جريح، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا طال 90 بالمئة من البنية التحتية المدنية.

ورغم اتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 10 أكتوبر 2025، يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي خروقاته، بالقصف وإطلاق النيران ما أسفر عن مقتل 612 فلسطينيا وإصابة 1640 آخرين.