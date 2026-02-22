صلاح يقود تشكيل ليفربول أمام نوتنجهام فورست

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن أرني سلوت، المدير الفني لليفربول تشكيل فريقه الذي يخوض مباراة اليوم أمام نوتنجهام فورست، المُقرر إقامتها لحساب منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويواجه نادي ليفربول فريق نوتنجهام فورست في الرابعة عصر اليوم، الأحد، على ملعب سيتي جراوند، لحساب منافسات الجولة الـ 27 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وشهد تشكيل ليفربول تواجد محمد صلاح أساسيًا، بجوار الثنائي الهجومي، كودي جاكبو وهوجو إيكيتيكي، أمام الثلاثي، أليكسيس ماك أليستر، وريان جرافينبرش، وفلوريان فيرتز.

وجاء تشكيل ليفربول لمواجهة نوتنجهام فورست على النحو التالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: ميلوش كيركيز - فيرجل فان دايك - فيرجل فان دايك - دومينيك سوبوسلاي

خط الوسط: أليكسيس ماك أليستر - ريان جرافنبرش - فلوريان فيرتز

خط الهجوم: كودي جاكبو - هوجو إيكيتيكي - محمد صلاح.

ويتواجد على مقاعد بدلاء ليفربول كل من: جيورجي ماماردشيفيلي - جو جوميز - أندي روبيرتسون - نيوني - رامسي - موريسون - كورتس جونز - فيديريكو كييزا - ريو نجوموها.

ويحتل ليفربول المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 42 نقطة، فيما يحتل نوتنجهام فورست المركز الـ 17، برصيد 27 نقطة.