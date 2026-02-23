مهلة مكافأة المليون يورو لكشف منفذي هجوم شبكة كهرباء في برلين توشك على الانتهاء

أوشكت على الانتهاء المهلة المحددة للمكافأة البالغة مليون يورو مقابل الإدلاء بمعلومات تفيد في القبض على منفذي الهجوم الحرق على شبكة كهرباء في العاصمة الألمانية برلين، والذي يشتبه في أن دوافعه يسارية متطرفة.

ولم تعلن السلطات حتى الآن نجاح أمني في تعقب الجناة.

ووعدت السلطات الألمانية، بمليون يورو لمن يقدم للمحققين حتى 24 فبراير الجاري معلومات حاسمة تسهم في كشف ملابسات الهجوم الذي وقع في 3 يناير الماضي.

وعند سؤاله، لم يدل الادعاء العام في كارلسروه بأي معلومات بشأن عدد البلاغات الواردة منذ إعلان المكتب الاتحادي للشرطة الجنائية عن المكافأة قبل شهر.

وكان وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبرينت قد تحدث في مطلع فبراير الماضي عن ورود عدد كبير من البلاغات، معربا عن أمله في أن يكون شخص من أوساط اليسار المتطرف على معرفة بالجناة ويقدم معلومات للشرطة.

وأدى الهجوم إلى انقطاع التيار الكهربائي عن 45 ألف منزل في جنوب غرب العاصمة لعدة أيام وسط أجواء شتوية قارسة.