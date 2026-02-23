انقلاب قارب للمهاجرين في كرواتيا يودي بحياة شخص على الأقل

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قال مسئولون، إن قاربا يقل مهاجرين انقلب في نهر أونا بغرب كرواتيا اليوم الاثنين، مما أسفر عن مقتل شخص على الأقل.

ووقع الحادث بالقرب من بلدة كوستاينيتسا على الحدود مع البوسنة.

وقال رجال الإنقاذ لتلفزيون " اتش ار تي"، إنه يبدو أن المهاجرين كانوا يحاولون عبور النهر في الطقس البارد عندما انقلب قاربهم.

وقالت الشرطة، إنه يشتبه أن رجلا من البوسنة تم إنقاذه كان يقوم بتهريب البشر.

وقال موقع إنديكس، إنه يعتقد أن سبعة إلى ثمانية صينيين كانوا على متن القارب الذي انقلب.

ولم توضح الشرطة جنسية المهاجرين.

ويشار إلى أن المهاجرين يدخلون كرواتيا، العضوة بالاتحاد الأوروبي، إما من البوسنة أو صربيا.