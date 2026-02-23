شهدت أسواق الطيور بمحافظة الإسكندرية، اليوم الاثنين، ارتفاعا في أسعار الدواجن؛ حيث وصل سعر الفراخ البيضاء إلى 108 جنيهات للكيلو.

ورصدت "الشروق"، خلال جولة ميدانية بسوق الطيور في منطقة المنشية بوسط المدينة، ارتفاع أسعار بعض أنواع الدواجن.

وقال أحمد عاطف، أحد تجار السوق، إن أسواق الطيور تشهد ارتفاعا، وأن أسعار الفراخ البيضاء تتراوح حاليا من 100 إلى 108 جنيهات للكيلو، بينما سجل سعر الفراخ الحمراء "البلدي" 120 جنيها للكيلو، والفيومي البلدي 130 جنيها.

ويتراوح سعر كيلو البانيه ما بين 200 إلى 220 جنيها، والأوراك من 100 إلى 110 جنيهات، فيما استقر سعر الكبد والقوانص عند 100 جنيه للكيلو.

وأشار عاطف إلى أن سعر البط السوداني بلغ نحو 160 جنيها للكيلو حسب النوع، بينما تراوح سعر زوج الحمام بين 230 و250 جنيها، وسجل الأرنب البلدي 150 جنيها للكيلو.

وفيما يخص أسعار البيض، أوضح عاطف أن هناك ارتفاعا، حيث وصلت كرتونة البيض الأحمر إلى 135 جنيها، والبيض الأبيض 125 جنيها، بينما بلغ سعر كرتونة البيض البلدي 145 جنيها.