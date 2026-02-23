تعديل موعد مباراة بيراميدز والجيش الملكي في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال

أجرى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) تعديلًا على موعد مباراة الذهاب من ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، والتي ستجمع بين الجيش الملكي المغربي ونادي بيراميدز، نظرًا لمواعيد الإفطار خلال شهر رمضان المبارك.

وقرر الكاف إقامة مباراة الذهاب بين الفريقين في الساعة التاسعة مساءً بتوقيت المغرب، الحادية عشرة مساءً بتوقيت القاهرة، يوم الجمعة 13 مارس المقبل، على الملعب الأولمبي بالعاصمة الرباط، بدون حضور جماهيري.

وجاء هذا التعديل مراعاةً لمواقيت شهر رمضان في الرباط، بما في ذلك أوقات صلاة المغرب وموعد الإفطار.

أما مباراة الإياب، فسيستضيف خلالها بيراميدز، حامل لقب دوري أبطال أفريقيا، نظيره الجيش الملكي يوم السبت 21 مارس المقبل، في الساعة التاسعة مساءً على استاد الدفاع الجوي بالقاهرة.