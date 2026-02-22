الثقافة تبحث سبل تعزيز التعاون في مجالات التعليم والتدريب مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا

التقت الدكتورة جيهان زكي، وزيرة الثقافة، الدكتور إسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، حيث ناقش اللقاء سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات التعليم والتدريب وبناء القدرات، ودعم المشروعات الثقافية والمعرفية، بما يسهم في دعم جهود التنمية في مصر والمنطقة العربية.

وأشارت وزيرة الثقافة، إلى أهمية تكامل الجهود بين المؤسسات الثقافية والتعليمية، بما يعزز الاستثمار في العنصر البشري، ويرسخ دور الثقافة والمعرفة في تحقيق التنمية المستدامة وبناء وعي الأجيال الجديدة.

ومن جانبه، أعرب الدكتور إسماعيل عبد الغفار، عن اعتزازه بالتعاون مع وزارة الثقافة، مؤكدًا حرص الأكاديمية على توسيع مجالات الشراكة، وتقديم خبراتها العلمية والتدريبية لدعم المبادرات الثقافية والتعليمية، بما يخدم أهداف التنمية الشاملة في مصر والعالم العربي.