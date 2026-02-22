قطاع المسرح يطلق النسخة العاشرة من برنامج هل هلالك بساحة الهناجر

- تكريم فنانين وأبطال الجيش فى افتتاح.. وتسليم جوائز الفائزين فى النسخة الثامنة لمسابقة "أنا المصري"

- الكحلاوي والتهامي وماهر محمود نجوم ليالي الغناء والإنشاد الديني.. وعروض الليلة الكبيرة وورش فنية للأطفال

تنطلق فعاليات النسخة العاشرة من برنامج "هل هلالك" الذي ينظمه قطاع المسرح برئاسة المخرج هشام عطوة، السبت 10 رمضان 28 فبراير، على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون، وتستمر فعاليات البرنامج يوميا فى الثامنة من مساءً حتى الجمعة 23 رمضان 13 مارس المقبل.

يخرج حفل افتتاح النسخة العاشرة من "هل هلالك"، المخرج الكبير خالد جلال، ويتضمن الحفل الاحتفال بذكرى العاشر من رمضان وتكريم مجموعة من أبطال نصر أكتوبر وعدد من الفنانين الذين شاركوا فى النصر، كما يتم تسليم جوائز مسابقة "أنا المصري" في موسمها الثامن، بمصاحبة أوركسترا جورج قلته.

تتضمن فعاليات البرنامج هذا العام، مشاركة لمجموعة من نجوم الطرب، حيث يشارك الفنان ماهر محمود يوم 12 رمضان 2 مارس، والفنان الكبير مداح الرسول محمد الكحلاوي يوم الجمعة 16 رمضان 6 مارس، ويختتم الفنان المنشد محمود التهامي فعاليات "هل هلالك 10" يوم الجمعة 23 رمضان 13 مارس.

ويشارك البيت الفني للمسرح برائعة الشاعر صلاح جاهين والموسيقار سيد مكاوي، بأوبريت العرائس الشهير "الليلة الكبيرة" من إنتاج مسرح القاهرة للعرائس برئاسة الدكتور أسامة محمد علي، ويقدم الأوبريت يوميا طوال فترة إقامة البرنامج.

كما يشارك البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة الفنان تامر عبدالمنعم، بعدد من الفرق الفنية التابعة للبيت، حيث تقدم الفرقة القومية للفنون الشعبية حفلتها يوم الأحد 11 رمضان 1 مارس، وتقدم فرقة أنغام الشباب حفلتها يوم الأربعاء 14 رمضان 4 مارس، وتتغنى شعبة الإنشاد الديني بالفرقة القومية للموسيقى الشعبية بأشهر الأغاني الدينية يوم الأربعاء 21 رمضان 11 مارس، ويختتم البيت حفلاته فى البرنامج بحفل فرقة رضا للفنون الشعبية يوم الخميس 22 رمضان 12 مارس.

واحتفالا بـ"يوم الشهيد" يقدم المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية برئاسة المخرج عادل حسان، حفل فني للفرقة الموسيقية بالمركز، حيث يتغنى نجوم الفرقة بأشهر الأغانى الوطنية التى تغنى بها نجوم الطرب فى مصر، وذلك يوم الاثنين 19 رمضان 9 مارس.

ويمنح القطاع فرصة مشاركة عدد من الفرق الفنية التى حققت نجاحا كبيرا فى الفترة الماضية، حيث تشارك فرقة "التنورة التراثية" يوم الثلاثاء 13 رمضان 3 مارس، وفرقة "طبلة الست" يوم الخميس 15 رمضان 5 مارس، وفرقة "هنغني" يوم السبت 17 رمضان 7 مارس، وفرقة "بورسعيد للفنون الشعبية" يوم الأحد 18 رمضان 8 مارس، وفرقة "أعز الناس" يوم الثلاثاء 20 رمضان 10 مارس.

واهتماما بتنمية مهارات الطفل الفنية وقدراته الإبداعية، يقيم القطاع كل عام فى البرنامج "ركن الطفل" الذي يتضمن ورش فنية للأطفال لمختلف الأعمار، تحت إشراف الفنانة سها كحيل، وذلك يوميا طوال فترة إقامة البرنامج.