استقر ييس توروب المدير الفني للأهلي على ملامح التشكيل الذي سيخوض به مواجهة سموحة، اليوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة 19 من الدوري الممتاز.

يميل توروب لتثبيت التشكيل الذي خاض به المباراة الماضية أمام الجونة، بالدفع بإمام عاشور في الخط الأمامي ليكمل المثلث الهجومي رفقة أشرف بن شرقي ويلتسين كاموش.

في المقابل، سيعود مصطفى شوبير لحراسة المرمى في مواجهة سموحة بينما سيجلس محمد الشناوي على مقاعد البدلاء، بينما سيشارك أحمد رمضان "بيكهام" في خط الدفاع لتعويض غياب ياسر إبراهيم الذي يغيب بسبب الإيقاف.

ويبقى التشكيل المتوقع للأهلي على النحو التالي..

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمد هاني، أحمد رمضان بيكهام، ياسين مرعي، يوسف بلعمري.

خط الوسط: أليو ديانج، مروان عطية، محمد علي بن رمضان.

خط الهجوم: إمام عاشور، أشرف بن شرقي، كامويش.

وضمت قائمة الأهلي لمواجهة سموحة كلًا من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، مصطفى شوبير ومحمد سيحا.

خط الدفاع: ياسين مرعي، أحمد رمضان بيكهام، يوسف بلعمري، هادي رياض، كريم فؤاد، أحمد عيد، محمد هاني وأحمد نبيل كوكا.

خط الوسط: محمد علي بن رمضان، مروان عطية، حسين الشحات، أشرف بن شرقي، إمام عاشور، أليو ديانج وطاهر محمد طاهر.

الهجوم: يلسين كامويش، مروان عثمان ومحمد شريف.

ويحتل الأهلي، قبل المباراة المقبلة، المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 33 نقطة من 16 مباراة، فيما يحتل سموحة المركز الثامن برصيد 25 نقطة من 17 مباراة.