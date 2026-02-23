سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تُقام اليوم الإثنين 23 فبراير 2026 العديد من المباريات على مختلف ملاعب العالم، أبرزها مواجهة إيفرتون ضد مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي، ومباراة سموحة أمام الأهلي في الدوري المصري.

ويقدم موقع «الشروق» مواعيد مباريات اليوم الإثنين 23 فبراير 2026 والقنوات الناقلة لها.

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي

إيفرتون × مانشستر يونايتد – الساعة 10 مساءً على قناة beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات الدوري الإسباني

ديبورتيفو ألافيس × جيرونا – الساعة 10 مساءً على قناة beIN Sports HD 3

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي

فيورنتينا × بيسا – الساعة 7:30 مساءً على قناة AD Sports 1 HD

بولونيا × أودينيزي – الساعة 9:45 مساءً على قناة AD Sports 1 HD

مواعيد مباريات الدوري السعودي

الفتح × الأخدود – الساعة 9 مساءً على قناة Thmanyah 4

القادسية × الاتفاق – الساعة 9 مساءً على قناة Thmanyah 2

الشباب × الرياض – الساعة 9 مساءً على قناة Thmanyah 2

ضمك × الأهلي – الساعة 9 مساءً على قناة Thmanyah 1

مواعيد مباريات الدوري المصري

الجونة × المقاولون العرب – الساعة 9:30 مساءً على قناة ON Sport 2

كهرباء الإسماعيلية × طلائع الجيش – الساعة 9:30 مساءً على قناة ON Sport 2

سموحة × الأهلي – الساعة 9:30 مساءً على قناة ON Sport 1